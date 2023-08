Jhon Solís, el pivote que tendrá el Girona

El centrocampista colombiano, del Atlético Nacional, es el escogido para ocupar la vacante dejada por Romeu El club gerundense pagará unos cinco millones y medio de euros por un futbolista desconocido de 18 años

El Girona ya ha escogido centrocampista: Jhon Solís, un futbolista colombiano de tan solo dieciocho años, aterrizará en Montilivi con el visto bueno del City Football Group. Solís, un desconocido, vivirá su primera experiencia fuera de casa, y tendrá el reto, inmenso, de hacerse un hueco en el once titular de un equipo que actualmente es el tercer clasificado de la Liga.

Una montaña, a priori, a pesar de que las referencias del jugador son buenísimas. Eso sí, el Girona, ante los diferentes pretendientes que tenía Solís, soltará cinco millones y medio de euros. A su favor, claro, la juventud y el talento. Solís apunta maneras, pero todavía no está hecho. En 37 partidos con la camiseta de la Atlético Nacional, ha repartido cuatro asistencias. El futbolista ha viajado hoy en dirección a tierras gerundenses.

Con este fichaje, Míchel Sánchez ve reforzado el medio del campo, tal como quería, a pesar de que no era la pieza estelar que se esperaba que llegara al Girona. O, como mínimo, y cuando todavía quedan dos días para cerrar el mercado, no era el que habían vendido de puertas afuera. La apuesta por Solís es de futuro, a pesar de que conociendo al entrenador madrileño, a este no le temblará el pulso para darle oportunidades. Míchel nunca corta las alas a los jóvenes.

La tripleta Aleix Garcia, Yangel Herrera e Iván Martín está dando grandes resultados, pero ninguno de los tres es el pivote defensivo y posicional que era Oriol Romeu, la vacante del cual era la que se tenía que reforzar con prioridad. Solís, como perfil, se acerca más que cualquier otro; y Míchel también dispone de garantías suficientes con las aportaciones de David López y Daley Blind cuando hagan falta, siempre que no cambie el sistema. Si llega Eric García, complicado, pero no imposible, todavía habrá que añadir una opción más en la rotación.

Interés del Brighton

El Girona y el City Football Group se avanzan así al interés de diferentes equipos por conseguir los servicios de Solís, la adaptación del cual es una incógnita. El club que más hizo para ficharlo fue Brighton, de la Premier League, que suele tener buen ojo para reclutar futbolistas interesantes, que son anónimos. Una mejor oferta económica y la posibilidad de entrar de pleno en el conglomerado del Manchester City, han sido dos de las principales razones por las cuales el futbolista acabará en el Girona, con quien firmará un contrato, según el periodista colombiano Pipe Sierra, hasta el 2028. El Atlético Nacional se quedaría con un 20% de una futura venta y Solís tendría una cláusula de 50 millones de euros.

Este no es el primer negocio que el City Football Group hace con el Atlético Nacional, porque hay un jugador con pasado reciente en el Girona. El delantero Marlos Moreno no hizo fortuna en Montilivi, después de llegar a préstamo durante el primer verano de la primera aventura de los de Machín a la élite, el 2017. Moreno disputó cuatro partidos, no vio portería, y marchó en el mercado de invierno.

Todavía hay un vínculo más próximo al de Marlos Moreno, el Atlético Nacional, el City Football Group y el Girona. Se trata de Emilio Gutiérrez, que en Girona hacía de nexo entre el club gerundense y el Manchester City, trabajando con diferentes staffs, y que dejó la entidad el 2021 para marchar a presidir el Atlético Nacional. Dejó el cargo el 2022.

Dos fichajes más

En las últimas 48 horas de mercado, el Girona, aparte de confirmar el fichaje de Solís y el adiós de Bueno, espera cerrar la llegada de dos fichajes más, además de alguna salida, caso Stuani al margen. La prioridad en el capítulo de altas es Eric García, pero es una operación complicada. El deseo del jugador, ante la falta de minutos en el Barça, es venir a Montilivi, tal como le ha hecho saber a Xavi Hernández. Pero el técnico azulgrana no quiere que salga y no es una operación que dé mucho beneficio en el Barça, que ya sabe que el Girona no puede afrontar un traspaso, y que tampoco puede pagar la totalidad de la ficha del futbolista en caso de acordar una cesión.

Lo que está claro es que tiene que llegar un central tanto sí como no, y Míchel también ha pedido un futbolista ofensivo, que pueda actuar de extremo y segunda punta. Si Stuani se marcha, también habría que incorporar un delantero centro. Y además, hay la salida pendiente de Alexander Callens, con quien no se cuenta. Serán horas frenéticas para la dirección deportiva liderada por Quique Cárcel, que confía confeccionar una plantilla con las suficientes garantías para continuar a Primera, el gran objetivo de la temporada. De momento, el inicio es inmejorable, sumados siete puntos de los nueve en juego y situados en una tercera posición que parece irreal.