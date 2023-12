El Girona sigue con alma de líder

El partido apuntaba a ser peligroso. Por ser un rival inferior, por jugar un lunes a las 21 horas y por venir con la euforia por las nubes tras la exhibición en Montjuïc. Cualquier situación podía complicar un partido que, visto lo visto esta temporada, se podía sumar como victoria antes de empezarlo. Sin embargo, este Girona sigue demostrando que juega con la misma activación contra el Barça, contra el Atlético o contra quien sea. Sigue a lo suyo.

Los de Michel no quisieron oír nada sobre el 'miedo' a seguir líderes, no creyeron en asuntos que no podían controlar y volvieron a saborear el triunfo en una victoria holgada y capital para mantenerse allí arriba. En Montilivi se disfrutó de lo lindo con el 3-0 que le endosaron al Alavés. Triunfo de líder, dominando por completo el partido y siendo tremendamente contundente en las áreas. Dobvyk, magistral, volvió a ser el faro del Girona en ataque.

Una victoria que vuelve a demostrar que este equipo no se va a caer de la nada. Porque la idea de juego está y sus jugadores 'matan' por ella, y porque los proyectos, si son sólidos en la base, tienen mimbres para poder durar. Los de Míchel siguen a lo suyo y la idea sigue siendo la misma: partido a partido, como diría el Cholo Simeone. Incluso con las bajas, el equipo cree. Ante el Alavés, el técnico de Vallecas no pudo contar con hombres clave como Yangel Herrera, Tsygankov o Stuani, pero el equipo jamás se cayó.

El Betis, la última 'final' del 2023

Ahora, por delante todo 'finales'. Si el Girona quiere mantenerse en el liderato, o entre las primeras cuatro posiciones que dan acceso a la Champions League, sabe que no le vale empezar a encadenar una mala dinámica. De momento, tiene doce puntos de ventaja respecto al Athletic Club, el equipo que ahora mismo marcha quinto y que está alcanzando una velocidad de crucero. Viendo cómo está la temporada, los gerundenses quieren creerse, al menos, poder entrar en esa Champions que ya sería una proeza tremenda.

Sin embargo, este equipo no tiene pensado quedarse ahí. Queda todavía un mundo hasta final de temporada, pero mientras las sensaciones y los resultados sean parecidos habrá motivos para creer en el milagro. Campeón de liga sería la mayor gesta de la historia moderna tras aquella del Leicester en la Premier. De momento, el Girona está a solo un partido de acabar el año como líder. No es poco. El Betis será el último obstáculo. El 2024 apunta a ser histórico.