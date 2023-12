Nico, opción para el Girona en enero

Nico González vuelve a sonar con fuerza para cambiar de aires este próximo mercado invernal. El ex jugador azulgrana partió rumbo a Oporto en verano a cambio de 8,5 millones de euros, en un traspaso que no ha certificado con las expectativas generadas. Sin apenas protagonismo en el equipo de Sergio Coincencao, el coruñés espera revertir la situación lejos de Do Dragao.

Un cambio de aires, que según apunta el diario AS, podría volver a ser en LaLiga. Más concretamente, en un Girona que va en busca de una pieza que de todavía más fuerza a un centro del campo falto de efectivos en la rotación. Lejos de Yangel, actualmente lesionado, y Aleix García, a Míchel le cuesta encontrar regularidad en otra pieza.

Nico encaja a las mil maravillas con el perfil que solicita el técnico madrileño y ve en él la pieza ideal para poder reforzar el gran momento de los de Montilivi en enero.

Hace pocos días ya se especuló con la posible vuelta de Oriol Romeu, quien llegó al Barcelona este pasado verano precisamente tras la salida de Nico González rumbo a Portugal.

Con contrato hasta 2028, Nico busca una salida tras un primer tramo de temporada marcado por la irregularidad de participación. Tanto es así, que en todo el mes de diciembre solo ha disputado 27 minutos en partido de copa. En liga y en Champions, todavía no ha sido convocado tras cuatro partidos en este último mes del año. Toda una declaración de intenciones de que su momento debe pasar lejos de Oporto.

La petición de Míchel es clara y la idea del jugador también. Si los clubes son capaces de entenderse, el Girona puede reforzar su plantilla con un Nico que da el perfil perfecto para apuntalar la sala de máquinas de Montilivi. Y bajo la batuta de Míchel, recuperar el jugador por quien se peleaba media Europa no hace tantos meses.