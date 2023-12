Fútbol total en Montilivi

Ni vértigo ni miedo. Nada. Este Girona es una máquina de fútbol. Pero no un fútbol cualquiera. Lo que hace este equipo es fútbol total. Todo el mundo quiere jugar y nadie quiere ser cambiado. Normal, porque se lo pasan pipa en el campo. Sólo así se entiende cómo los de Michel liquidaron al Alavés con una superioridad infinita en otra obra de arte en Montilivi.

Como si fuera un tifón, el Girona fue por trabajo ya en la primera parte y, primero Dovbyk y después Portu encarrilaron el partido. En la reanudación, una gran acción individual de Couto acabó con un penalti que transformó Dovbyk con la sentencia. Trabajo hecho y en casa. Toca pensar en el Betis el jueves.

El Girona llegaba al partido, seguramente por primera vez en la historia, con la etiqueta de favorito en un partido de Primera. Un escenario, o dimensión, con los que el equipo tenía el reto de convivir. Es lo que tiene venir de ganar en el campo del Barça (2-4), que genera una riada de elogios que pueden hacer tambalear anímicamente a un equipo que no está acostumbrado a recibirlas.

Hasta ahora, no había sido el caso. Tsygankov finalmente no pudo ser de la partida por lesión y el elegido para suplir al ucraniano fue Portu. Con el murciano en el once y Stuani sancionado, Michel dejaba el banquillo con poca polvora. Mientras, el Alavés, todo lo contrario que los gerundenses salió de entrada con un once extremadamente defensivo con únicamente Samu como amenaza. Eso sí, qué amenaza.

El Girona entró bien en el partido. Intenso y decidido a buscar el gol y enseguida empezó a pisar área. Dovbyk estuvo a punto de rematar a gol un buen centro de Couto desde la derecha. Era el primer aviso.

El equipo combinaba y se gustaba mientras el Alavés perseguía la pelota tras los gerundenses como un pollo sin cabeza. La máquina funcionaba y el premio llegaría. Sería en una acción por la derecha en la que Sivera rechazaría un primer disparo de Couto y el rechace lo enviaría Dovbyk de hacia el fondo de la portería. El ucraniano, una vez más, abría la lata.

El asedio no se detendría y el Girona seguiría rondando la portería de un Alavés que, salvo un cabezazo tímido de Samu estuvo desaparecido en ataque toda la primera parte. El color rojiblanco teñía el área visitante. Como un animal que olfatea sangre el Girona esperó el momento justo para volver a morder. Lo hizo Portu, antes del descanso, con un disparo tal y como venía ajustado al palo derecho de Sivera. El murciano respondía a la confianza de Michel con un sentido abrazo en el banquillo.

Sentencia tras el descanso

Se llegaba al descanso con medio trabajo realizado. El partido no estaba cerrado, pero la sensación de superioridad del Girona fue infinita. Se llegaba al descanso con medio trabajo realizado. El partido no estaba cerrado, pero la sensación de superioridad del Girona había sido infinita y pintaba que pudiera haber sorpresa. No lo habría.

Couto se encargaría con una jugada individual espectacular en la que se hizo dos veces Javi López hasta que fue objeto de penalti. Dovbyk se encargaría de transformarlo y liquidar el partido con media hora por delante. Minutos para disfrutar ya la vez para dar descanso a jugadores como Savinho, Portu e Iván Martín. Con el 3-0, y el monólogo rojiblanco, incluso Luis García Plaza tiraba la toalla y sacaba del campo a algunos de sus mejores hombres porque lo veía imposible.

Al partido ya no le quedaba emoción, sólo la que quisieran dar los jugadores menos habituales de uno y otro equipo. Un par de bromas de Gazzaniga y un disparo a la cruceta de Duarte animaron un partido ante un Montilivi que hacía rato que hacía la ola. Los tres puntos se quedaban en casa y el liderazgo volvía, pocas horas después, a Girona. Porque sí, el Girona es el líder de Primera y cierra el mejor año de la historia del club en Montilivi con otra victoria convincente.