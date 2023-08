Estreno difícil para el Girona en Anoeta

Los de Míchel arrancan la temporada en una plaza complicada, donde ya rascaron un empate el año pasado Los donostiarras solo han ganado en 7 de sus últimos 26 partidos iniciales

Real Sociedad y Girona abren la jornada sabatina de la LaLiga EA Sports en un duelo que se espera que sea atractivo y con bastantes goles, tal y como ha dicho el propio Imanol Alguacil. Y es que en los dos partidos que disputaron ambos conjuntos la temporada pasada se vieron nada más y nada menos que 12 goles (3-5 y 2-2).

El Girona se presenta como un rival atrevida, que juega alegre y que tiene el sello inconfundible de Míchel. Tras una gran campaña y una pretemporada impresionante, logrando cinco victorias y dos empates en siete partidos disputados en julio, el equipo catalán ha ganado en calidad con nuevas incorporaciones y está listo para enfrentar el desafío de la máxima categoría una vez más. En el conjunto catalán hay muchas ganas de volver a ver a Tsygankov, que hizo un final de temporada espectacular, pero también a las nuevas incorporaciones como Sávio, Pablo Torre o el gigantón Dovbyk, que viene para hacer olvidar al Taty Castellanos.

Por otro lado, esta nueva temporada promete ser apasionante para la Real Sociedad, que demostró su solidez y determinación la campaña pasada al clasificarse entre los cuatro primeros de la liga y asegurar un puesto en la Champions League, algo que no lograba desde hace una década. Sin embargo, el reto de llenar el vacío dejado por la ausencia de David Silva, quien se vio forzado a retirarse por una lesión en la rodilla, añade un punto de intriga a la ecuación.

La Real Sociedad busca comenzar la temporada con una victoria, aunque sus inicios no han sido siempre favorables, logrando la victoria en tan solo 7 de las últimas 26 temporadas. No obstante, su fortaleza en el Reale Arena ha sido evidente, ya que no han perdido ninguno de sus últimos diez partidos en casa en todas las competiciones. Eso sí, la pretemporada ha sido un camino de altibajos para el equipo donostiarra, con una mejora progresiva que culminó en una racha de tres partidos consecutivos sin encajar goles.

De cara al enfrentamiento con el Girona, hay algunas incógnitas en la alineación de la Real Sociedad. La recuperación de Sadiq de sus molestias hacen pensar que empezará desde el banquillo, especialmente después de su grave lesión anterior. Mientras tanto, la situación del capitán Oyarzabal genera debate, ya que su pretemporada no ha sido la mejor.

Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Mikel Merino; Brais Méndez, Kubo, Oyarzabal; Carlos Fernández.

Girona: Gazzaniga; Arnau, David López, Blind, Miguel; Tsygankov, Herrera, Iván Martín, Aleix García, Sávio; Stuani.

Árbitro: Hernandez Maeso (extremeño).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 17.00H