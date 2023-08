El discurso motivador de Míchel a sus jugadores antes del debut liguero

El técnico madrileño puso el foco en una triple consigna que los suyos deben seguir a lo largo de la temporada "Girona 3 veces inmortal”, “Haz historia” y un “53” fueron los apuntes que dejó Míchel en la pizarra

Los partidos no empiezan cuando el árbitro señala el inicio, lo hacen mucho antes. El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, exprime los detalles con cuidado. Antes del estreno en Anoeta, en que los futbolistas rojiblancos rascaron un empate muy valioso, volvió a tocar la fibra de sus hombres con una charla magistral.

En el monitor se podían leer tres conceptos que la plantilla está obligada a interiorizar si quiere que su recorrido en Primera continúe dejando huella. "Girona 3 veces inmortal", "Haz historia" y un "53", el número de puntos que, en principio, marca el primer puerto al cual el madrileño quiere llegar.

"El tres veces inmortal es el tercer año en Primera División. No lo ha conseguido nadie, verdad? Hay que hacer tres, de acuerdo? Porque pasáis a la historia del club, tenemos que lograrlo este año, chicos. Dependerá de vosotros. Lo tenéis todo, pero recordáis la mentalidad", avisaba, mientras sus discípulos, que sumando los amistosos y el debut en competición oficial todavía no han perdido (cinco victorias y tres empates), observaban en silencio.

"Dos años espectaculares. Elogios de todo el mundo. Éste es el miedo que uno puede tener: la relajación. A pesar de que parezca que no, uno no empieza igual que el año pasado, y poner el contador a cero es muy difícil. Siempre lo digo. A mí me ha pasado, como futbolista: después de un partidazo, en la semana siguiente a veces bajas el nivel. Es así. Tienes que querer, que es diferente. Aquí está el problema", confesaba el madrileño, experto gracias a sus incontables temporadas en el fútbol profesional de la mano del Rayo Vallecano, principalmente.

En Montilivi, pase lo que pase, ya ha hecho historia. No solo por el hecho de haber ascendido al equipo a Primera División -como si fuera poca cosa-, sino por haberse convertido, en Anoeta, en el entrenador que más partidos ha dirigido al Girona en la élite, superando a Pablo Machín y a Eusebio Sacristán (39 a un doble empate a 38). Y, a diferencia del año pasado, en que el equipo cayó en Valencia, contra la Real Sociedad empezó la Liga sin perder. Míchel sabe lo que se hace.