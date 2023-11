El 'boom' mediático del líder Girona

El club rojiblanco ha concedido un total de cuarenta entrevistas a diversos medios de comunicación en menos de quince días 'La Gazzetta dello Sport' o 'L'Équipe' son algunos de los medios internacionales más importantes que se han hecho eco de su buen momento

Líderes de Primera, máximos goleadores y mejores visitantes con unos números estratosféricos al alcance de los grandes clubes de la categoría. Y por si no fuera suficiente, todo aderezado con un juego celestial que tiene enamorado la masa social rojiblanca. Esta marea de perfección empieza a esparcirse no solo en todo el fútbol español, donde los elogios ya hace meses que son al orden del día, sino que han traspasado fronteras.

Tanto es así que el Girona ha aparecido últimamente en grandes medios de comunicación continentales como 'L'Équipe', 'La Gazzetta dello sport' o la 'BBC', entre otros. Sin ir más lejos, este lunes emitirán reportajes sobre Míchel en 'Movistar Plus' (Universo Valdano) y 'Televisió de Girona' (Tot Rodó). La presencia del entrenador madrileño y de jugadores en los medios se ha multiplicado a raíz del gran momento del Girona. Lógico, está claro. Míchel es consciente que ser líderes comporta mucha presión y confía que sus hombres lo asimilen con normalidad.

Es más, después del partido de Vallecas (1-2) pedía que se convirtiera en "el pan de cada día", señal que las cosas continuarán igual de bien. Eso sí, el técnico sí que reconocía que el parón de la competición irá "bien" al equipo para poder tener un poco de tranquilidad. "Estamos haciendo mucho de ruido y quiero que los jugadores lo asimilen", decía.

En boca de todos

El grifo de las entrevistas no se ha cerrado. El club tiene claro que hay que aprovechar el momento para venderse y llegar a todas partes. Tanto es así que, en menos de dos semanas, ha concedido un total de cuarenta entrevistas. En este sentido, uno de los más reclamados por los medios internacionales es Daley Blind.

Antes de irse con su selección, el veterano defensa concedió una entrevista múltiple con unos veinte periodistas de todo el mundo, sobre todo asiáticos. Blind explicaba los motivos que le habían llevado a firmar por el Girona y lo cómodo y a gusto se encontraba en Montilivi.

Viktor Tsygankov y Pere Guardiola, por su parte, fueron protagonistas en uno de los principales diarios deportivos de Italia, la 'Gazzetta dello Sport', en un artículo titulado "Fenómeno Girona". En Francia, 'L'Équipe' tampoco ha ahorrado espacio para el conjunto gerundense, y además de seguir la trayectoria en la Liga con las crónicas de los partidos también le ha dedicado un podcast en exclusiva. Sid Lowe en 'The Guardian' también hizo una crónica del retorno de Míchel a Vallecas como líder.

'The Independent', la 'BBC' o 'The Athletic' son otros medios que han tenido al Girona en sus espacios. Además, hay varios reportajes en el horno sobre la sensación de esta temporada. Netflix y LaLiga preparan un documental, como también 'Canal + Francia' y 'ESPN' en los Estados Unidos. Y a todo esto hay que sumar a los medios locales, que no han dejado nunca de seguir la actualidad del club.