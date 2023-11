Un seis de seis para confirmar que toca mirar hacia arriba

Las victorias ante Osasuna y Rayo dejan al Girona líder con 34 puntos de 39 posibles y la permanencia cerca cuando quedan seis partidos para finalizar la primera vuelta El equipo de Míchel se ha ganado el derecho a soñar con objetivos más ambiciosos: "podemos hacer historia de verdad", dice el técnico

Al final, resulta que conseguir la permanencia y la tercera temporada consecutiva en Primera División por primera vez en el club de Montilivi será la anécdota. El Girona pasará el parón de selecciones en lo alto de la clasificación gracias a un inicio de curso inmaculado, en que ha sumado 34 puntos de 39 posibles. Es el líder. Nadie más ha sido capaz de seguirle el ritmo al conjunto de Míchel; ni el Madrid, que lo sigue de cerca con dos puntos menos (32); ni el Barça, que ganó contra el Alavés y se mantiene a cuatro puntos (30).

El Girona, es consciente del nivel que tiene y de las buenas sensaciones de juego que ofrece, compitiendo contra cualquier rival y adaptándose en cualquier plan de partido, se marcó en rojo en el calendario los dos desplazamientos consecutivos al Sadar y a Vallecas antes del parón de selecciones. Hasta entonces, nunca se había descolgado de las primeras posiciones y, llegados al primer tercio de la competición, era el momento de comprobar hasta donde era capaz de llegar realmente el equipo. "Si ganamos los dos partidos ante el Osasuna y el Rayo, o hacemos un cuatro de seis, podremos mirar arriba en la liga. Ya he dicho a los jugadores que me parece que esto es un punto de inflexión. Si los ganáramos, cogeremos un nivel relevante para la liga", decía Míchel antes de poner rumbo hacia Pamplona.

Los rojiblancos, no solo volvieron del Sadar con una victoria, sino que tuvieron la sangre fría para ponerse por delante en el marcador, primero, y después acabar remontando un 2-1 en contra con una nueva goleada (2-4). A partir de aquel momento, cambió radicalmente el discurso del técnico gerundense dejando de lado la prudencia y contención con que siempre había medido sus palabras. Ya no hablaba solo de la permanencia y la importancia de consolidar al club en la máxima categoría del fútbol español, consciente de que la salvación está más que hecha. Se soltó, permitiéndose soñar en grande.

Objetivos más ambiciosos

Desde el "no le veo techo al equipo" y "sueño acabar entre la cuarta y sexta posición, estando en la liga de la Real Sociedad, Sevilla, Betis, Rayo Vallecano, etc." en Pamplona al "ahora buscamos objetivos más ambiciosos" y "los jugadores nos pueden llevar a hacer historia de verdad" del pasado sábado en Madrid, donde los gerundenses protagonizaron otra remontada ante el Rayo de Francisco que se había avanzado con un gol de Álvaro en el minuto 5 (1-2).

Este seis de seis confirma que el Girona tiene que mirar arriba. Con 34 puntos de 39 posibles la permanencia está en la mano cuando quedan todavía seis partidos para finalizar la primera vuelta. La cifra mítica para conseguir la salvación es de 42 puntos - quedarían ocho a falta de 25 jornadas para disputarse-, aunque últimamente no ha hecho falta llegar a esta cifra y, por ejemplo, la temporada pasada el Almería la cerró con 41.

Así pues, superadas con creces las expectativas, el Girona no se conforma tampoco con acabar a media tabla y, desde la posición más privilegiada de la clasificación, piensa en la posibilidad real de competir en Europa el próximo curso. Y no precisamente en la Conference League. "Hemos cambiado el mensaje porque notamos el qué nos pide el jugador. La permanencia está muy cerca, tenemos que buscar objetivos más ambiciosos. Me lo piden. Hemos sumado dos victorias fuera de casa, donante buenas sensaciones como equipo y a un nivel altísimo. Estoy feliz porque podremos desconectar un poco de la competición durante quince días siente líderes. El próximo reto es conseguir los 53 puntos, intentaremos hacerlos lo más rápido posible para seguir soñando", comentó Míchel con la intención de superar el récord de puntos del Girona de Pablo Machín, con 51 puntos, después de quedarse muy cerca el pasado ejercicio que finalizó con 49.

A este ritmo, se superarán de largo y el equipo podrá jugar en la Champions. Solo hay que mantener el ritmo.