La suspensión del Barça-Juventus provocará ingresar menos de lo previsto

Eso sí, el club azulgrana no deberá pagar ninguna indemnización porque tenía contratado un seguro A los aficionados con entrada se les devolverá el importe de la localidad comprada

La suspensión del partido que el Barça debía jugar esta madrugada ante la Juventus, el primero de la gira americana, es un contratiempo deportivo porque trastoca la planificación de la pretemporada en las cargas de trabajo pero también un pequeño 'palo' económico para la entidad azulgrana.

Los ingresos totales de la gira muy probablemente se verán reducidos porque el hecho de no jugar el partido implicará que no cobren lo que tenían estipulado en el contrato. Eso sí, el FC Barcelona no se verá obligado a pagar ninguna indemnización a los organizadores porque tenían contratado un seguro ante una posible cancelación por causas de fuerza mayor.

Y una gastroenteritis vírica que afecta a unos quince integrantes del primer equipo lo es. A los aficionados que ya tenían su entrada comprada se les devolverá el importe.

En un primer momento, el club azulgrana intentó aplazar el duelo a domingo pero no había la certeza que los jugadores estén recuperados y que no pueda caer ninguno más en las próximas horas.

El próximo amistoso que debe jugar el Barça en su gira por los Estados Unidos es el jueves 27 a las 4:30h de la mañana, hora española, contra el Arsenal de Mikel Arteta en Los Ángeles. En el club son optimistas en haber superado el problema y poder disputar el duelo sin problemas.