El debut de Oriol Romeu y Gündogan tendrá que esperar

El Barça-Juventus se ha suspendido al sufrir una gastroenteritis vírica algunos jugadores azulgrana El estreno de dos de los fichajes podría ser la madrugada del jueves ante el Arsenal, si se puede jugar

Los seguidores del FC Barcelona que tenían la intención de levantarse esta madrugada (o no ir a dormir) para ver el estreno del nuevo Barça en el primer amistoso ante la Juventus ya no tendrán que hacerlo. Podrán seguir durmiendo. El club ha informado esta tarde que el partido se había suspendido al sufrir una gastroenteritis vírica una parte importante de la plantilla azulgrana. El encuentro iba a disputarse en Santa Clara a las 04.30 hora española.

Uno de los grandes atractivos de este primer duelo de los cuatro programados en la gira americana era ver el debut de dos de los nuevos fichajes del Barça para esta temporada: Oriol Romeu y Gündogan. El centrocampista de Ulldecona, que ayer fue presentado oficialmente en Los Ángeles, tenía bastantes opciones de salir en el once inicial ante los italianos mientras que el alemán posiblemente hubiera tenido minutos en la segunda mitad.

En función de cómo evolucionen los afectados, el estreno de los dos futbolistas se podría aplazar hasta la madrugada del jueves, cuando el Barça debe disputar su segundo amistoso de pretemporada ante el Arsenal de Mikel Arteta. El enfrentamiento tendrá lugar en el en el SoFi Stadium.

La cancelación del partido ante la Juventus también es una desilusión para los jóvenes del filial que Xavi Hernández se ha llevado a tierras americanas pues se pierden la posibilidad de acumular minutos con el primer equipo.

Este contratiempo obligará al equipo azulgrana a cambiar su planificación de entrenamientos porque muchos de los jugadores no podrán ejercitarse con normalidad en los próximos días. Además, hay que ser muy prudentes porque el virus está corriendo y no se puede descartar que algunos jugadores que en este momento no tengan síntomas los acaben teniendo.