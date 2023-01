El 5-3-2 es innegociable para el Getafe

"El Getafe se ha caracterizado prácticamente siempre, por ser un conjunto muy fuerte, con un entramado defensivo muy trabajado"

Esa parece ser la voz que corre por los alrededores del Coliseum Alfonso Pérez, con un Getafe a solo un punto de las plazas de descenso y con un calendario a corto plazo complicadísimo Barça, recibe al Betis y acude al Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Quique Flores accedió al puesto recién iniciada la temporada pasada con 8/9 jornadas disputadas y colista sin conocer la victoria y consiguió levantar al equipo y salvarle, que era el objetivo. Pero como todos los entrenadores viven de los resultados y estos no son los que algunos en el club esperaban, a pesar de que el Getafe no se ha visto metido en plazas de descenso todavía, piensan en la posibilidad de un relevo en el cargo. No creo que, si un entrenador tiene esas sensaciones, sea la manera ideal de afrontar partidos.

El Getafe se ha caracterizado prácticamente siempre, por ser un conjunto muy fuerte, con un entramado defensivo muy trabajado, con una gran intensidad en el juego, que no regala absolutamente nada a sus rivales. En definitiva, un conjunto que destaca mucho más en defensa, que no en ataque, sacando mucha rentabilidad a los pocos goles que marca precisamente por lo poco que encaja. Si comparamos la actual temporada con la pasada, resulta significativo que el conjunto getafense ha perdido consistencia en defensa; la pasada encajó 41 goles – siendo el 8º mejor equipo en ese apartado- y este año va camino de encajar cerca de 55 goles. Esa es la gran diferencia en números respecto al curso anterior, pues en ataque el número de goles va camino de ser muy parecido: marcó 33, siendo el 2º peor equipo, y ahora lleva 16 marcados.

5-3-2 INNEGOCIABLE

Es el dibujo que utiliza en todos los partidos. Soria en portería, con tres centrales Djene derecha, Domingos Duarte centro y Alderete izquierda, quedando fuera Mitrovic que era titula fijo, desde su vuelta del mundial. Damián Suarez e Iglesias se reparten el carril derecho, y en el carril izquierdo estaba jugando Portu. Entiendo que ante el Barça no será así y no dejará a Portu enfrente de Dembele, y su apuesta será por Iglesias en izquierda, que ya ha hecho en otras ocasiones. En el centro del campo ha desaparecido Maksimovic también a la vuelta del Mundial, y sin Arambarri lesionado, solo queda Aleña de los antiguos, pues Luis Milla y Algobia o Gonzalo Villar -que ha vuelto- serán los dos organizadores del juego, dejando a Aleña unos metros por delante con mayor libertad, tirado un poco hacia la derecha del ataque, para buscar la conducción en diagonal y disparar o asistir a sus compañeros de ataque. En la punta si están claras las posiciones de Borja Mayoral y Enes Unal, que se complementan muy bien. Borja con mayor movilidad y tendencia a caer hacia la izquierda del ataque, mientras Unal es el típico delantero difícil de marcar por como utiliza su gran envergadura en los balones divididos y es imprevisible su nivel de finalización, capaz de sorprendernos en lo bueno, y también en lo malo. No está al nivel de la pasada temporada, pero sigue siendo el máximo goleador con 5 goles en liga.