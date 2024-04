El 1x1 del Real Madrid contra la Real Sociedad

Después de la polémica victoria en el clásico, Ancelotti ha podido reservar la mayoría de sus titulares pensando en la eliminatoria contra el Bayern. El turco Arda Güler ha sido titular por primera vez en la Liga mientras que Ceballos no lo era desde hace tres meses. Otra de las novedades esperadas fue la inclusión del vasco Kepa como portero titular.

El Real Madrid aprovechó su única acción meritoria de la primera parte para avanzarse en el marcador. La Real Sociedad merecía mucho más gracias a su dominio y empuje pero su único gol en la primera parte fue anulado por una falta rigurosa. Aunque el conjunto blanco mejoró en la segunda parte volvió a ganar (0-1) un partido en el que el rival fue mejor y generó más ocasiones.

El ex portero del Athletic no jugaba desde el 21 de enero. Fue el mejor de su equipo. Se le vio muy seguro y atento. Mostró su enorme agilidad con un auténtico paradón a Turrientes.

El hecho de no poder jugar el primer partido de la eliminatoria contra el Bayern le dio la opción de ser titular. Tuvo problemas para frenar a Barrene pero en ataque apareció para servirle el gol a Arda Güler. Más allá de esta jugada aportó muy poco en ataque y se limitó a defender con corrección su banda.

3

Fran García, Defensa

Superado

El lateral zurdo madridista intentó aportar seguridad pero la presencia de Take Kubo y las subidas de Odriozola le complicaron mucho la vida. No se pudo proyectar en ataque. Fue amonestado por una falta dura a Kubo. No se ganó la posibilidad de disputarle la condición de alternativa real a Mendy o Camavinga.