Se hace viral un video de Piqué y Shakira viendo un partido de su hijo y todos se fijan en lo mismo

La expareja coincidió en un partido de su hijo Son ya demasiados ataques de la colombiana a Piqué y Clara Chía

Tras decenas de desplantes y ataques de Shakira y Piqué el tono de sus encuentros ha sido frío, distante y sus apariciones juntos han sido obligadas por compromisos familiares. El último ejemplo es un video de hace unos días que se ha hecho viral de ambos viendo un partido de Milan.

El pequeño juega a beisbol y las imágenes muestran a una Shakira dándolo todo animando a su hijo en primera fila, mientras que Piqué se lo mira más calmado desde la distancia. No se miran, no se hablan y no interactúan.

La frialdad de la relación ha ido aumentando después de que la pareja rompiera y la colombiana se haya mostrado muy agresiva con Piqué y su nueva pareja. La Bizarrap Session, la puesta en venta de una sudadera donde se puede leer: las mujeres no lloran, las mujeres facturan...

Muchas son ya las indirectas de Shakira. La última, publicar un video en la que se le veía cantando un tema de SZA que decía literalmente: "Odio verte con otra chica, sé que eres feliz. Odio verte feliz si no soy yo la que conduce. Soy tan madura, soy tan madura. Soy tan madura que conseguí un terapeuta para que me dijera que hay otros hombres. No quiero ninguno, solo te quiero a ti. Si no puedo tenerte, nadie debería"

Esta semana, sin ir más lejos, se producirá un nuevo capítulo del serial ya que Shakira estenará 'TQG' junto a Karol G, una oda al despecho en el que las cantantes volverán a demostrar que lo más importante es facturar.