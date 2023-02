El cantante ha lanzado un claro mensaje a Shakira Daddy Yankee es uno de los grandes nombres de la música del siglo XXI

La música se ha convertido en los últimos meses en un fiel reflejo de la situación sentimental que atraviesa Shakira. La cantante de Barranquilla arrasó con su "Te felicito" y con "Monotonía", pero ni ella misma se esperaba el auténtico éxito viral que iba a tener la Bizarrap Session 54 en la que la cantante lanzaba una potente crítica a su expareja y a Clara Chía.

"Cambié un Rolex por un Casio

Shakira me lo dijo y no le hice caso

Estuve con ella pero no sentía na' (no sentía na')

Baby, no es lo mismo estando contigo que con las demás' (Oh, no)

Estuve con ella y me arrepiento

Lo tuyo es toa' la vida, sí, y lo de ella un momento"

En cualquier caso, parece que el 'beef' que lanzó Shakira a Gerard Piqué y Clara Chía sigue dando mucho que hablar y ha servido de inspiración para que muchos cantantes de música latina tomen el relevo y hagan sentidos homenajes a la sesión 54 de Bizarrap en la que la cantante hizo esta canción.

Ahora bien, esta canción es diferente, ya que el cantante se echa la culpa a sí mismo de que todo esto haya sucedido, siendo él quien cambió el Rolex por el Casio.