El último desnudo integral de Alexandra Daddario que ha revolucionado Instagram

Alexandra Daddario triunfó no hace mucho con la primera temporada de The White Lotus La modelo y actriz arrasa en Instagram con casi 3 millones de likes

No es la primera vez que vemos desnuda a Alexandra Daddario, actriz que ya se quedó sin camiseta en una controvertida escena de True Detective. Si bien puede resultar una secuencia compleja, la actriz ya lo dijo en su momento: "no había sido consciente de mi atractivo sexual antes de eso. Intenté no tomármelo demasiado en serio". ¿Por qué esta postura? Porque a raíz de este desnudo, su teléfono no paró de sonar.

Ahora, en plenas Navidades, Alexandra Daddario vuelve a quedarse tal y cómo vino al mundo en dos fotografías para Instagram. Eso sí, como en esta red social hay censura, ha tenido que tirar de imaginación para tapar su trasero: en la primera instantánea, con un dedo del fotógrafo. En la segunda, utilizando el agua de la piscina (esperemos, al menos, que fuese una piscina climatizada).

El éxito de esta publicación ha sido tal, que Alexandra Daddario ha acumulado más de 3 millones de likes en poco más de 24 horas. ¿Por qué sorprende este número de 'me gusta'? Para una actriz y modelo que tiene 22,7 millones de seguidores, quiere decir que 1 de cada 10 ha pulsado el 'corazón' de Daddario.