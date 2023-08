Más tensiones entre Shakira y Piqué: desacuerdos constantes y crisis

Lorena Vázquez revela en 'Y ahora Sonsoles' que podría contar más detalles en próximas semanas

No hace falta hacer un curso para percibir que la relación entre Shakira y Gerard Piqué, aún después de divorciarse, no pasa por su mejor momento. Hubo una época en la que la prensa aseguraba que las aguas se habían calmado, pero este periodo no se prolongó más allá de unos cuantos meses.

Ambos acordaron de forma provisional cómo serían las vacaciones de los pequeños y cada cuanto tiempo podría el azulgrana viajar a Miami a ver a sus hijos. Sin embargo, podría haber cambios en este borrador.

Después de conocerse que hay problemas en el acuerdo de la ya ex pareja, Lorena Vázquez, colaboradora y periodista de 'YAS Verano', ha revelado que la situación se ha complicado aún más: "Shakira y Piqué, en estos momentos, atraviesan un momento muy tenso. Dentro de unas semanas podremos dar algún tipo de información sobre esta tensión".

Por lo poco que Lorena reveló, los pequeños serían el epicentro de estos desacuerdos que pueden alargar aún más el proceso de divorcio: "Ahora es un momento complicado porque ninguno se pone de acuerdo en una serie de cosas importantes para ambos. Quizá en unas semanas podamos dar algún tipo más de información", volvió a emplazar la colaboradora.

A pesar de estos datos, Shakira y Piqué han optado por guardar silencio después de un año en el que los ataques entre ambos han sido constantes. ¿Cuándo llegará la tranquilidad a la familia, al menos para lograr de una vez por todas el bienestar de sus dos hijos, Sasha y Milán?