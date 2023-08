Un famoso vidente augura el futuro de Gerard Piqué y Clara Chía: "Vamos a conocer otra amante"

Shakira y Piqué rompieron tras doce años de relación y dos hijos en común El empresario tiene una relación estable con Clara desde hace más de un año

Gerard Piqué y Shakira se separaron hace más de un año. La pareja rompió tras doce años de relación y dos hijos en común: Milan y Sasha. El empresario rehizo su estado sentimental con Clara Chía, y siguen avanzando en su relación.

Ahora, 'El Niño Prodigio', un famoso vidente, ha hecho unas predicciones sobre la pareja que ha sorprendido a muchos: "Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella (...) Incluso, se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo".

El vidente ha explicado que Clara Chía está muy enamorada del exfutbolista y que "va a pasar muchos problemas y muchas contrariedades" en la relación. Además, ha comentado que Piqué cuenta con la ventaja de que "las mujeres son las que se enamoran de él".

El astrólogo ha asegurado que la joven se encuentra indecisa pero que "va a hacer todo lo posible por salir embarazada". Aun así, no será tan sencillo y es que ha comentado que "puede ser que tenga que operarse por algo en la matriz. Tendrá que estar en un tratamiento".

Además, 'El Niño Prodigio' ha querido pronunciarse sobre el divorcio de Shakira y Piqué: "Todavía van a seguir los problemas. Va a haber algo en lo que estará involucrada la justicia. Él quiere hacer un cambio, incluso mudarse de un lugar a otro. Al pobre lo veo muy atado a la familia", ha sentenciado.