Sale a la luz el contrato entre Shakira y Piqué que ataca de lleno a Clara Chía

Tras la separación la cantante y el futbolista llegaron a un acuerdo de divorcio Este punto impediría a Piqué hacer vida normal con su nueva pareja

Aunque pensábamos que la historia entre Shakira y Gerard Piqué estaba algo más calmada, lo cierto es que se ha vuelto a sumar un nuevo capítulo a este 'libro' que bien merece una adaptación en alguna plataforma de streaming. En esta ocasión, según ha publicado el portal MDZ, se habría firmado un nuevo acuerdo que no deja en muy buen lugar a Clara Chía.

Si bien Shakira y Gerard Piqué llegaron a un primer acuerdo en lo que a manuntención, convenio de visitas y vacaciones concierne, ambos padres se han tenido que poner de acuerdo ahora por un tema de lo más espinoso.

En este acuerdo, se estipula que los niños vivirán en Estados Unidos con Shakira y ella será la encargada de su educación, salud y cualquier otro tipo de necesidad. Gerard Piqué podrá visitar a los pequeños cada diez días y tendrá prioridad para las próximas semanas.

Sin embargo, lo más llamativo es que Clara Chía, la actual pareja del ex futbolista del F.C. Barcelona, no tiene permitido pasar tiempo con Milan y Sasha, por lo que Gerard Piqué no podrá aprovechar sus viajes a Miami para hacer planes con sus hijos y su novia. Decisión de Shakira motivada por la boda de Piqué, a la cual el ex jugador se llevó a los niños, encontrándose por primera vez con Clara Chía. Esto no habría sentado en absoluto bien a la colombiana, por lo cual acabó en un nuevo acuerdo que ambos han tenido que suscribir.