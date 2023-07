Así es el sorprendente cambio físico de MrBeast tras 10 meses de entrenamiento

El youtuber no solo ha conseguido 164 millones de suscriptores: también ha perdido mucho peso

MrBeast es uno de los creadores de contenido más importantes en todo el mundo. Con más de 164 millones de seguidores, es sin duda tendencia en YouTube. Sin embargo, a lo largo de las últimas horas ha sorprendido por una cuestión diferente: su espectacular cambio físico. Tal y cómo ha comentado el propio MrBeast, lleva desde finales de 2022 centrado transformar su cuerpo.

El creador de contenido asegura que "un buen día me levanté y me di cuenta de que estaba obeso (...). He hecho pesas y he caminado 12.500 pasos al día desde entonces". A pesar de que su rostro permanezca prácticamente sin cambios, es evidente que su torso no es el mismo: "aún me queda mucho para definir los músculos, pero estoy muy contento con mi progreso hasta la fecha".

Lo mejor que puedes hacer es juzgar el cambio físico de MrBeast por ti mismo para darte cuenta de que, en realidad, sí que existe una transformación física tan brutal como estamos diciendo.

Woke up and realized I was obese so I started lifting and walking 12,500 steps a day. Still got a long way to being yoked but I’m happy with my progress so far 🥰 pic.twitter.com/wFKpUHia52