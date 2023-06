¡Shakira vuelve a Barcelona!

Ya han pasado dos meses desde que la artista y sus hijos dejaron Barcelona para empezar una nueva vida en Miami La de Barranquilla ha vuelto a la ciudad condal con 19 maletas

Ya han pasado dos meses desde que Shakira y sus hijos, Sasha y Milan, dejaron Barcelona para empezar una nueva vida en Miami. En un principio, debería haber sido Gerard Piqué quien viajara a Estados Unidos para disfrutar unos días con su hijo, pero debido a un tema burocrático, han tenido que trasladarse a la ciudad condal.

Este domingo, la de Barranquilla ha llegado a Barcelona para dejar a sus hijos con el exfutbolista. Eso no es lo más llamativo, y es que la cantante ha regresado a su antigua casa en Esplugues de Llobregat que compartía con el empresario. En un principio, el hogar estaría vacío y preparado para alquilar, pero ahora ha generado dudas.

Aunque se desconoce cuánto tiempo se quedará la artista colombiana en la ciudad condal, un dato que ha sorprendido a muchos es que ha llegado con 19 maletas.

