Shakira se harta y corta uno de los últimos lazos que la unían con Barcelona

Ha sido durante las negociaciones de las vacaciones de sus hijos Ahora la tarea la lleva un despacho de Estados Unidos

Según han informado desde La Vanguardia, Shakira parece que ha prescindido del despacho de abogados que le asesoraba en Barcelona sobre el divorcio con Gerard Piqué. Asimismo, Piñar Mañé, que era su letrada hasta ahora, ya no representa a la cantante colombiana, puesto que ahora lo hace un despacho de abogados de Estados Unidos, lo que al final tiene sentido, ya que la artista reside en Miami con sus hijos.

Este movimiento llega cuando Shakira se encuentra negociando, como han informado desde el medio citado antes, el reparto de las vacaciones de sus hijos. Sea como fuere, también apuntan a que este cambio podría deberse a alguna alteración en el "ánimo" de la cantante. Por otro lado, Piqué sí que sigue manteniendo su confianza en el despacho Tamborero Abogados, que son con los que comenzó todo este proceso.

Cabe mencionar que ya en el pasado mes de noviembre, tanto Shakira como Piqué, llegaron a un acuerdo sobre cómo iban a repartirse la custodia de sus hijos, algo que ellos mismos publicaron en sus redes sociales, afirmando ese pacto, con el que pretendían “garantizar el bienestar de sus hijos”.

Por lo tanto, ellos aceptaban que Milan y Sasha se fueran a Miami para vivir con su madre y así establecer su residencia en Miami como la habitual, mientras que el exfutbolista del FC Barcelona sigue teniendo la posibilidad de ver a sus hijos cuando él quiera, y con los gastos del viaje compartidos entre ambas partes.

Aun así, parece que todo este trámite no está del todo cerrado, ya que las vacaciones de verano no estarían repartidas y, desde La Vanguardia, apuntan a que esta negociación sería algo “más compleja si cabe que hasta ahora”. Por no hablar de que el convenio podría modificarse si las condiciones pactadas, y es aquí donde entran los periodos vacacionales de sus hijos, cambiasen.