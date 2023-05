La inesperada confesión de Shakira a Tom Cruise tras coincidir en el GP de Miami

La publicación de unas imágenes juntos desató los rumores Los artistas coincidieron en el evento

Shakira vive una nueva vida en Miami y desde que se separó de Piqué, no para de hacer cosas. La hemos visto disfrutando del básquet apoyando a los Miami Hits, haciendo surf, rodeada de celebridades... Hace unas semanas la artista acudió al GP de Miami y ahí coincidió con Tom Cruise.

Las imágenes del encuentro dieron mucho qué hablar y generaron rumores y especulaciones. Desde entonces se han escuchado todo tipo de informaciones. La revista 'Page Six' afirmó que el actor estaba muy interesado en conocerla: "Él está extremadamente interesado en buscarla", citó el portal.

Los rumores han continuado y la revista 'Heat' ha ido un paso más allá, y han afirmado que Shakira habría rechazado a Tom Cruise, el medio señala que: "ella no quiere avergonzarle o molestarle, pero no hay atracción o romance, por su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada, pero no interesada".

Un mensaje de Shakira que que fue "educadamente" transmitido a Tom Cruise. Según ha informado 'Us Weekly', la artista internacional encontró los rumores "divertidísimos" pero no tiene ninguna intención de ir más allá.