Shakira pone a Latinoamérica en contra de Gerard Piqué

La cantante ha respondido a las palabras de Piqué con Gerard Romero El final de su relación es el más polémico que se recuerda

Shakira ha respondido irónicamente a las palabras de Gerard Piqué sobre las amenazas que ha sufrido tras la canción de la colombiana con Bizarrap. En una charla con Gerard Romero, el catalán habló sobre el hate que recibe desde Latinoamérica desde hace un tiempo.

"El tema que he pasado el año pasado, que mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", decía Piqué.

"Nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya y no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef que está muy bien y es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef y queda muy bien a título personal: 'la puta ama, no sé qué', pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para ver que nos hemos pasado? Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad." argumentaba.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

Pues bien, Shakira no ha dudado en responder a estas palabras con una interpretación muy curiosa. La cantante ha expresado en su cuenta un sentido "orgullosa de ser de latinoamérica" junto con todas las banderas del continente.

Es una manera un poco extraña de responder a las palabras de Piqué sobre los fans de Shakira allí pero el mensaje ha sido muy aplaudido por la gente que es afín a la intérprete por lo que la jugada le ha salido redonda.