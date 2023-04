Piqué arremete contra Shakira y su 'beef' en las canciones: ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?

El exjugador del Barça estuvo como invitado en el directo de Jijantes Habló de su pasado en el club y de la decepción que siente con la sociedad actual

El programa se emitió en directo desde la cabina del Cupra Arena, contó con la aparición sorpresa de Gerard Piqué como invitado. Junto a Gerard Romero repasó algunos de los momentos más destacados de su pasado, desde lo mucho que salía de fiesta hasta los castigos que le impuso Pep Guardiola en su etapa en el FC Barcelona.

Durante la emisión tocaron todos los temas, pasaron por el caso de Ansu Fati, tras las declaraciones del padre del jugador que pedía más minutos para su hijo y aseguraba que se lo llevaría del Barça, hasta llegar a dar su opinión sobre asuntos de más actualidad y el tema con el que todo el mundo lo relaciona: su ruptura con Shakira.

El ex del Barça, no perdió la oportunidad de devolvérsela a la colombiana mediáticamente y se refirió a las canciones de Shakira en las que no ha dejado de lanzarle mensajes tanto a él como a Clara Chía.

“Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef" decía enfadado Gerard Piqué.

Y añadía: "Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”, afirmó Piqué visiblemente emocionado

Piqué responde a Shakira.



Unas declaraciones muy contundentes en las que el jugador se ha posicionado ante el bombardeo musical y mediático que ha recibido de su expareja y alude a cómo puede dañar la salud mental a todo el entorno que las recibe. ¿Se referirá a cómo está llevando la situación Clara Chía?