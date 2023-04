Comunicado de Shakira con su decisión más dura: ¡Abandona Barcelona!

La cantante ha compartido un mensaje en sus redes en el que anuncia que deja la ciudad junto a sus hijos También dejó una 'pulla' a Piqué: "Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor"

No están siendo meses fáciles para Shakira. Tras anunciar su separación con Gerard Piqué, los rumores sobre el futuro de la cantante colombiana se había disparado y las especulaciones sobre su próximo destino no dejaban de inundar las redes sociales.

Ahora, y para poner fin a las especulaciones, ha sido la propia Shakira la que ha anunciado a través de un comunicado en sus canales oficiales que abandona la ciudad de Barcelona.

COMUNICADO ÍNTEGRO DE SHAKIRA

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor.Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.

Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas!"

RECADO FINAL A PIQUÉ

La cantante colombiana no ha querido dejar pasar la oportunidad para lanzar una nueva pulla a su exmarido Gerard Piqué. Shakira hace hincapié en su comunicado que en Barcelona "aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor", un claro mensaje directo al exjugador del FC Barcelona.

Recordamos que Piqué, en su última aparición en Twitch, arremetió contra su exmujer por el 'beef' de sus canciones: “No quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef" decía enfadado Gerard Piqué.