Risto Mejide hace oficial su ruptura con Natalia Almarcha

El publicista y presentador ha emitido un comunicado en redes sociales con 'dardo' incluido

Todo parecía ir genial entre Risto Mejide y Natalia Almarcha, pero de la noche a la mañana, el publicista y presentador de Todo es mentira ha confirmado su ruptura. Sorprende mucho la noticia porque la relación se formalizó hace escasas semanas, cuando Risto Mejide publicó en su perfil de Instagram una fotografía junto a esta joven de 27 años y Roma, la hija que tiene en común con Laura Escanes.

Antes de que la prensa rosa pueda interceptar la noticia, el comunicador ha preferido lanzar un comunicado a través de sus redes sociales, con 'dardo' incluido hacia la que ahora es su ex pareja: "de cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones. La verdad, si es que existiera, sería la suma imperfecta de las dos".

Algunos han interpretado estas declaraciones como su desacuerdo con la versión que Natalia Almarcha está contando a sus conocidos: "yo jamás voy a dar públicamente mi versión del fin de una relación. Ni de esta ni de ninguna. Y no porque me falten ganas, o razones muchas veces, sino porque eso sería ir encontrar de una persona que ha sido importante en mi vida".

Ante todo, pide respeto por una mujer "a la que he querido, con la que he convivido y a la que he dado la bienvenida a mi vida. Una mujer que ha estado con mis hijos. Una mujer a la que he llamado amor". Eso sí, asegura que no entrará a comentar ninguna acusación que pueda surgir durante las próximas semanas, "insinuación, calumnia, injuria o simplemente duda razonable".