La relación secreta entre Julia Janeiro y el hermano de Carlo Costanzia

Están siendo unas semanas complicadas para la familia de Carlo Costanzia de Costiglione. Los hijos del aristócrata italiano se encuentran en diferentes problemas relacionados con la justicia.

Carlo Costanzia, el hijo mayor, está condenado por un delito continuado de estafa agravada, por el que debe portar una pulsera telemática y pernoctar en un centro penitenciario.

Pietro Costanzia, por otro lado, ha sido detenido por presunto intento de asesinato y Rocco, también se encuentra entre rejas acusado de ser su cómplice. Más allá de sus problemas ante los tribunales, los hermanos Costanzia siguen dando que hablar en la prensa rosa de nuestro país.

El actor de 'Top Boy' tiene una relación con Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos. Ahora, también se ha revelado que Pietro mantiene una relación secreta con Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Según la revista 'Lecturas', la relación entre ambos se habría mantenido hasta hace un par de semanas. El romance comenzó en mayo de 2023, después de que termina su relación con el futbolista Tommy Rossi.

"Puedo decir que fue una relación bastante turbulenta y cuando los padres de Julia descubrieron esta relación, no les gustó nada", apuntaba el periodista José Antonio Avilés en 'Viva la vida'.

Además, también añadía que "fueron pareja, fueron novios. Las sagas se cruzan. Le pregunté a Pietro por esta relación y me la confirmó. Además, me envío una imagen para confirmarlo (...) La relación fue larga (...) ¿Recordáis una etapa en la que se hablaba de que Julia quería aparecer en programas, le hacía un canutazo, etc.? Pues a Pietro eso no le gustaba nada".

De hecho, incluso viajó hasta Milán y Turín para pasar tiempo con Pietro: "Conoció a parte de la familia Costanzia", explican.