Gabriela Guillén responde a Fabiola Martínez sobre su futura maternidad

Hace dos meses que la revista 'Lecturas' confirmaba que Bertín Osborne se convertiría en padre a los 69 años. El famoso presentador espera un hijo de Gabriela Guillén, con quien habría llevado una relación alejada de los focos. Sin embargo, el romance entre ambos se destapó con la noticia, acompañada de polémica.

"Él puede decir cosas sin pensarlas, pero él se hace responsable de quien soy, de la relación, de su hijo... Es injusto que ahora estemos separados por las circunstancias", explicaba Gabriela en su primera entrevista en la pequeña pantalla. Ahora, la fisioterapeuta ha ofrecido una nueva entrevista en 'Y ahora Sonsoles', sincerándose sobre su relación con Bertín Osborne y la espera de su hijo.

En el espacio, Gabriela ha tenido que reaccionar a las declaraciones de Fabiola en el mismo plató: "Conociendo un poco a Bertín, aunque esté un poco 'uf', como padre estoy segura de que va a estar ahí... Los dos han sido irresponsables, porque traer un hijo a este mundo es difícil", decía hace unos meses.

"No somos irresponsables. A cualquier pareja le puede pasar esto, cuando tienes una relación estable puede pasar, se corre el riesgo. A veces no todo es perfecto y te puedes despistar un poco. No somos unos delincuentes, no hemos cometido un crimen, nosotros nos hacemos responsables y vamos a querer a este bebé, como cualquier familia que tiene un hijo... Para mí mi hijo es un regalo, no es un error", contestaba Gabriela Guillén.