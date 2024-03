Todos se quedan alucinados con el cambio físico de Özil desde que se retiró

Si conoces a Mesut Özil, sabrás que siempre fue un polémico futbolista que fue protagonista de titulares por sus declaraciones, en muchos casos controvertidas. Pero en esta ocasión, el ex jugador de fútbol profesional, ya retirado, es noticia por el sorprendente e insperado cambio físico desde que decidiera abandonar el campo de juego. Una transformación que nos ha dejado con la boca abierta y que podemos comprobar por nosotros mismos gracias a los vídeo que publica en Instagram.

Özil fue futbolista del Real Madrid y del Arsenal, entre otros clubes. Un atacante que operaba en los espacios entre el centro del campo y la línea delantera que tenía una enorme facilidad para escurrirse de sus contrincantes. Esa posición de mediapunta era la que le 'impedía' ganar masa muscular: era más fácil huir si su peso era contenido.

Ahora bien, Mesut Özil no solo ha abandonado el fútbol profesional. Tambié ha aprovechado la ocasión para realizar todo el ejercicio físico en el gimnasio que no hizo por aquel entonces. Ha ganado una increíble cantidad de músculo y podemos decir que Özil no pareze Özil.

"Imagínese si Ozil tuviera este volumen cuando jugaba... Podría haber estado en la lista de los 3 mejores centrocampistas del mundo", escribe un usuario de X que ha compartido un vídeo del ex futbolista metido en el gimnasio y realizando todo tipo de ejercicios.