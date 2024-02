La Pelopony sentencia a Antonio Tejado tras tener un affaire con él: "Me dejo porque es que si no me va a violar"

Esta semana, tanto Antonio Tejado como la Pelopony han estado en el foco mediático, aunque por diferentes motivos. Por un lado, el sevillano ha entrado en prisión preventiva tras ser acusado de estar implicado en el robo de casa de su tía María del Monte. Por otro lado, la catalana se ha realizado seis operaciones estéticas simultáneas en Turquía y ha mostrado sus resultados.

Ahora, Mediaset ha querido rememorar que ambos tuvieron un affaire, algo que explicó la influencer en 'Sábado Deluxe' el año 2015. Esto no ha gustado nada a la televisiva: "Bueno, me he quedado en shock porque me meto en Twitter y acabo de ver que Telecinco ha publicado lo mío con Antonio Tejado que pasó hace 10 años. Y es como... Joder macho, o sea, todo lo que hagas en Telecinco perdura la vida".

La Pelopony ha explicado que fue un encuentro muy frío: "Él me insistió y yo llevaba tiempo sin tener sexo. Entonces, yo también tenía ganas. Le propuse que hiciéramos el coito y se acabó (...) Cogí el preservativo, eché lubricante y lo hicimos sin apenas mirarnos. Fue muy frío".

Sin embargo, ha asegurado que se sintió un poco presionada: "Lo disfracé todo de mutuo, pero jamás lo fue porque no me quería dar cuenta de lo pesado que era. Sabes aquello que dices: 'Ya, mira, me dejo porque es que si no me va a violar' (...) Es tontísimo y pesado. Y él no, no lo entiende".

La influencer ha comentado que le han llamado para hablar sobre el tema, pero que lo ha rechazado: "Me han llamado esta mañana del programa de Ana Rosa Quintana, pero yo ya le he dicho que yo no hago nada gratis. Que si no está mi representante por en medio, yo no voy a entrar en directo".