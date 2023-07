Así ha sido la mención a El Hormiguero que Feijóo ha hecho en el debate con Pedro Sánchez

Tanto Sánchez como Feijóo estuvieron presentes en El Hormiguero semanas atrás

Han pasado varios días desde que Pedro Sánchez y Alberto Núñez-Feijóo se sentaran en El Hormiguero para hablar del programa electoral de sus formaciones políticas de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio de 2023. Sin embargo, el espacio presentado por Pablo Motos sigue de actualidad una semana más tarde en el cara a cara tenso y bronco que han protagonizado ambos candidatos.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha escuchado cómo Sánchez le decía: "ustedes están cambiando derechos por votos, principios por sillones". A esta afirmación tan dura y rotunda, Feijóo no dudó en responder: "si me deja hablar, que esto no es el programa de El Hormiguero (...). ya sabía yo que no me dejaría hablar, pero no tanto".

Una de las críticas que recibió Pedro Sánchez en su visita a El Hormiguero fue precisamente que no dejaba hablar a Pablo Motos. Lo mismo ocurriría horas más tarde en su entrevista con Ana Rosa Quintana. Sin embargo, nadie se imaginaría que estas anécdotas saldrían a la luz en el cara a cara entre ambos políticos.

En cuanto al debate de anoche, los moderadores (Vicente Vallés y Ana Pastor) tuvieron que llamar al orden en varias ocasiones porque tanto uno como otro no dejaban de intervenir cuando el contrario hablaba. Más que un debate, el cara a cara parecía una tertulia.