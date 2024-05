Laura Escanes desvela sus operaciones estéticas en 'La resistencia'

Laura Escanes ha regresado a 'La resistencia' como invitada para promocionar la nueva temporada de su podcast, 'Entre el cielo y las nubes'. La influecer ya había acudido al espacio de David Broncano, por lo que sabía que tendría que dar respuesta a algunas preguntas íntimas. Además de las llamadas 'preguntas clásicas', también reveló algún dato de su vida personal.

La creadora de contenido ha hablado sobre sus operaciones estéticas, después de comentar la diferencia de tamaño de las orejas del presentador. "¿Has hecho tú o vas hacer alguna cosa estética así guapa que tengas en mente?", decía Broncano. Escanes respondía con contundencia: "De momento, no". No obstante, después de ese inicio ha confesado su historial de "retoques".

"Ya me he hecho alguna cosa aunque tampoco voy a entrar aquí en detalles. ¿O sí quieres?", le comentaba. "Me operé el pecho hace años y algún retoquito, el bótox, el no sé qué", le comentaba. Mientras continuaban las bromas entre presentador e invitada, ambos comparaban quién tenía más expresión. "Que yo me puedo enfadar y todo", decía Laura Escanes.

Por su parte, Broncano negaba haberse hecho algún retoque. "No, pero tampoco me lo he planteado mucho", le respondía el presentador. Laura Escanes ha dejado claro que no quiere abusar de este tipo de retoques estéticos y que, de hecho, le ha pedido a su entorno que le hagan saber si en algún momento excede el límite.

"Siempre he dicho si en algún momento estoy mutando a gente, como que no tengo expresión, como se me va de las manos... que mi círculo me diga: 'chica, ya'", confesaba. Una de sus amigas, asistente entre el público, ha confirmado el comentario de Escanes: "Algún toque le he dado. Le he dicho: 'Estás muy guapa, pero es el momento de parar". Finalmente, la influencer ha aprovechado la conversación para confirmar que ya no se pincha los labios: "Hace mucho tiempo que ya no me pincho los labios. Lo que pasa es que mi maquillador me hace overlip".