Juan Betancourt sorprende con su contundente respuesta a Paula Badosa y los vídeos con Tsitsipas

El conocido modelo ha expresado su opinión mediante una publicación de Instagram

Los virales vídeos compartidos por Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas han sido el centro de atención debido a la complicidad y cariño mostrado en ellos. Sin embargo, esto ha generado una reacción inesperada por parte de Juan Betancourt, el exnovio de la tenista.

En un gesto indirecto pero cargado de significado, el modelo cubano decidió lanzar una pullita a la pareja de moda a través de sus redes sociales. Compartió una foto en Instagram donde aparece disfrutando de unas vacaciones y añadió el enigmático mensaje: "Lo que tú quieres saber yo lo vivo, no lo publico".

La respuesta no pasó desapercibida para los seguidores de Badosa, quienes rápidamente reaccionaron con cientos de comentarios dirigidos hacia el modelo. Algunos señalaron que no había superado a su expareja, mientras que otros lamentaron la pérdida de elegancia y madurez en su actitud.

El cruce de mensajes entre Juan Betancourt y Paula Badosa ha generado un debate en las redes sociales, donde los usuarios expresan sus opiniones sobre la situación. La mayoría de los internautas no se han puesto del lado de ella, dejando claro que no les gustan este tipo de indirectas, que resultan algo infantiles para sus seguidores. Sin duda, esta disputa pública ha captado la atención de los seguidores y ha dejado claro que los vídeos no han dejado indiferente a nadie.