El nuevo e inesperado amor de Paula Badosa

La tenista y Juan Betancourt pusieron fin a su relación a principios de primavera Ahora, las redes sociales han relacionado a la catalana con otro hombre

Hace un mes se conoció que Paula Badosa y Juan Betancourt pusieron fin a su relación tras casi dos años. La pareja se separó a principios de primavera, y los rumores se encendieron cuando el modelo no asistió como público a ninguno de los partidos del Open de Madrid.

Ahora, las redes sociales se han llenado de nuevos rumores: la catalana que ocupa el número 29 del ranking WTA, podría estar saliendo con Stefanos Tsitisipas, que actualmente está en la quinta posición del ranking ATP.

A través de las redes sociales han encendido más las alarmas, ya que ambos han puesto una foto de perfil en Spotify en la que salen juntos. Ante la gran expectación, Badosa ha utilizado las redes sociales para bromear sobre la situación: "Esperando el bonus de Spotify sobre esto". A lo que Tsitsipas respondió: "¿Lo enfocamos a nivel regional?".

Ok, so we’re going regional on this? 🙄 @SpotifyGreece https://t.co/o84UdahOov