La inesperada colaboración con un artista español que quiere María Becerra

La cantante asegura que estaría dispuesta a cantar con él "Amo su música, me encanta como canta, cómo interpreta"

María Becerra, la conocida cantante argentina, se sentó en las últimas horas en el estudio de radio de Los 40 para hablar tanto de sus nuevos proyectos como de su carrera durante los últimos años. Respondió a muchas preguntas, pero una de ellas ha sido precisamente la que más ha dado de qué hablar, porque cuando los locutores quieren saber con qué artista español le gustaría hacer una colaboración, inmediatamente menciona a un cantante completamente diferente a ella.

"A mi, personalmente, me gustaría hacer una canción con Falete. Amo su música, me encanta cómo canta, cómo interpreta. Me interpela muchísimo, me conozco todos sus directos, todas sus canciones y me gustaría hacer una canción", asegura María Becerra dejando sin palabras tanto a los periodistas que la entrevistaban como a los oyentes de Los 40.

"Es que Falete canta como los dioses, pero no estáis preparados para esta conversación" es tan solo uno de los mensajes de apoyo que ha recibido esta propuesta 'no firme' de María Becerra de cantar con Falete.

🤯 @MariaBecerra22 CONFIESA con qué ARTISTA ESPAÑOL le gustaría COLABORAR y QUIÉN ES te SORPRENDERÁ ‼️: "Amo su música, me encanta cómo canta, cómo interpreta"

😱 ¿Qué opinas? ¿Te gustaría una colaboración entre ambos artistas? pic.twitter.com/ky6VeRkjpp — LOS40 (@Los40) 29 de mayo de 2023

Él tuit de Los 40 con esta parte de la entrevista acumula en menos de 1 día más de 5.000 likes y 1.600 mensajes citados, muchos de ellos cuestionando las palabras de María Becerra, y otros tanto aplaudiendo que una artista urbana como ella piense en alguien tan 'de raíz' como Falete.