Ibai Llanos se disculpa después del último fichaje de KOI: un creador con historial machista

El creador de contenido vasco ha asegurado que ha sido un error que no se volverá a repetir Ibai es la figura más famosa del panorama actual

Ibai Llanos es uno de los creadores de contenido más grandes de toda la historia desde que este tipo de proyectos están en marcha. Además, es conocido por su honestidad y por su capacidad de reconocer cuando algo no ha funcionado o se ha equivocado. Esta es una de esas ocasiones, ya que parece que se ha equivocado a la hora de llevar a cabo su último fichaje para KOI, el equipo de deportes electrónicos que mantiene junto con Gerard Piqué.

La hemeroteca no deja lugar a dudas y este último fichaje, conocido como Ajromantto ha dejado bastante que desear en su historial. En buena medida se debe a sus comentarios machistas emitidos de manera recurrente y por sus comentarios constantes a perfiles de carácter erótico o pornográfico.

Ante esta situación, Ibai se ha disculpado y ha asegurado que es un error que no volverá a cometer junto con una de las trabajadoras de su productora, Carmen, que asegura que se vieron desbordados.

Qué gran cagada lo de hoy. Me siento muy responsable. No hay excusas, ni justificaciones. Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que trabajar con más tienpo y calma. Aprenderemos para el futuro, estoy seguro.



Os actualizaremos sobre el proceso de selección en los próximos días. — Ibai (@IbaiLlanos) 17 de diciembre de 2022

"Qué gran cagada lo de hoy. Me siento muy responsable. No hay excusas, ni justificaciones. Esto no puede volver a ocurrir. Tenemos que trabajar con más tienpo y calma. Aprenderemos para el futuro, estoy seguro", aseguraba Ibai después de esta situación.

Así, Ibai ha hecho alarde de honestidad y autocrítica para demostrar su clásico talante.