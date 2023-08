La historia clandestina de Sergio Ramos con esta famosa vedette

El futbolista y Pilar Rubio son una de las parejas más consolidadas La vedette ha destapado lo que pasó una noche

Sergio Ramos y Pilar Rubio son una de las parejas más consolidadas. Llevan juntos más de diez años, tienen cuatro hijos en común y siempre se muestran muy unidos. En las últimas semanas se han escuchado rumores de crisis en el matrimonio, aunque se desconoce la veracidad.

Ahora, 'Socialité' ha desvelado que el futbolista esconde una historia clandestina con una famosa vedette. Yola Berrocal ha sido quien ha conseguido la exclusiva para el programa y ha dejado impactados a los colaboradores.

Marlène Mourreau, una conocida vedette, ha explicado que cuando Sergio Ramos salía con la Miss España Elisabeth Reyes, ella y el futbolista coincidieron en un hotel de Marsella. "Estábamos todos en el mismo hotel, fuimos con un amigo a ver un partido de fútbol en 2007, que organizó Zidane de manera benéfica en Marsella".

Hasta ahí, todo normal, pero la vedette ha asegurado que el andaluz fue a buscarla a su habitación para intimar con ella: "Tocó a la puerta y me dice si te vienes a mi habitación. Yo le dije 'no, muchas gracias, no me interesa'".

Marlène Mourreau ha asegurado que rechazó al futbolista porque tenía pareja: "Yo pongo la gente en su sitio. Un hombre que está con una mujer, te puedes estar segura que yo no voy a buscarlo. Un hombre que tiene a una Miss España como mujer, ¿por qué va a buscar a otra?".