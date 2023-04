Toda la verdad sobre el "grave altercado" de Isa Pantoja en la Feria de Abril de Madrid

La hija de la tonadillera ha acudido a 'Fiesta' para aclarar la verdad 'Socialité' ha explicado que durante la celebración, tuvieron que echar a Chabelita de una caseta

El programa 'Socialité' ha explicado que Isa Pantoja había protagonizado un "grave altercado" durante la noche de la Feria de Abril de Madrid este pasado sábado por la noche. Algunos testigos presentes, explicaron que los vigilantes de seguridad la echaron de la caseta en la que se encontraba porque se puso muy grosera.

Emma García le ha preguntado el motivo del altercado, y Chabelita ha comentado que ella no estaba ahí y que no había hablado nada: "Ha sido por mí, porque me estaban haciendo fotos, pero realmente yo no he hablado con ellas".

Ahora, la hija de la tonadillera se ha presentado en el plató de 'Fiesta' para contar su verdad. Isa ha explicado que no la echaron de ninguna caseta: "A nosotros nos ponen en esa caseta que ya era de unas personas, había este grupo de mujeres (…) Cuando vamos para allá, me estaban haciendo fotos y mi amigo les dijo 'por favor no hagáis fotos, si queréis me lo pedís y ya está'".

Todo empezó con ese comentario de su amigo que no sentó bien a un grupo de mujeres y se enfrentaron a él. Pero Chabelita asegura no haberse metido en discusiones: "Que saquen ese tipo de cosas no me importa, porque yo puedo contestar y decir que es mentira, lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a una persona", ha concluido.