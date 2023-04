Anabel Pantoja muestra su enfado con 'Sálvame': "No me voy a quedar callada ni quieta"

La sevillana ha vuelto a aparecer delante de las cámaras La sobrina de Isabel Pantoja no ha mandado ningún saludo al programa

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.

Kiko Matamoros y Belén Esteban tuvieron un encontronazo en el programa de este pasado miércoles. Los colaboradores hablaban sobre la llegada del rey emérito a España.

Anabel Pantoja ha vuelto a aparecer delante de las cámaras tras toda la polémica por la exclusiva de Yulen Pereira, su expareja. La sevillana se negó a mandar un saludo a 'Sálvame', mostrándose enfadada con el programa y aseguró que no se iba a quedar "callada ni quieta".

La sobrina de Isabel Pantoja ya se molestó hace tiempo cuando un paparazzi habló de su padre tras su muerte: "Me acaban de contar la cabida que le habéis dado a Pablo Calvo permitiendo que diga esas cosas de mí". Comentando que le pareció un gesto "demasiado feo".

No solamente eso, cuando falleció Bernardo Pantoja, el programa cubrió en todo momento el tanatorio, algo que no sentó bien a la colaboradora: "¿Podéis dejar descansar a mi padre?. Entiendo que tengáis que contar que ha muerto (...) lo que no voy a entender es que el programa se lleve con esto una tarda tras otra". Terelu Campos era la presentadora aquel día, y desde entonces, Anabel no le dirige la palabra.

A todo esto, se suma que Luis Manuel aseguró ser su hermano, los rumores de deslealtad por parte de Yulen Pereira hacia la sevillana, y haber sacado a la luz los mensajes y audios en los que su expareja y sus amigos criticaban a Anabel. Además, en las últimas semanas, algunos compañeros de 'Sálvame' han asegurado que la sevillana va "con aires de diva".