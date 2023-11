Gisela revela el estado de Chenoa tras su separación con Miguel Encinas

Hace unos días que se confirmó la separación entre Chenoa y su marido, Miguel Encinas Gisela ha hablado sobre su embarazo y la separación de su amiga en 'Y ahora Sonsoles'

Hace unos días que se confirmó la separación entre Chenoa y su marido, Miguel Encinas. Desde entonces, se han cruzado diferentes informaciones sobre la ruptura, pero ahora, una de las mejores amigas de la cantante ha hablado sobre ello en un programa de televisión.

Gisela ha participado en una de las últimas emisiones de 'Y ahora Sonsoles'. En el espacio, ha hablado sobre su embarazo y también, ha confirmado que la separación de su amiga no es definitiva. Ambas coincidieron en la primera edición de 'Operación Triunfo', y desde entonces, han guardado una gran amistad entre ellas.

Sonsoles Ónega ha aprovechado la visita de la artista para preguntarle por Chenoa. "Este vestido me lo regaló ella ayer que fuimos de compras. Estuvimos desayunando juntas y fuimos a una tienda y ella me lo quiso regalar", empezaba diciendo. "Ella está bien, está centrada en lo que tiene que estar que es su proyecto televisivo, un gran reto para ella que lo va a hacer maravillosamente bien y lógicamente, como es mi amiga, quiero que esté bien".

Además, ha expresado la voluntad que tiene Chenoa en estos momentos. "Lo que quiere un poquito es que este ruido vaya bajando y poquito a poquito ver hacia dónde se dirige su vida sentimental", declaraba. Poco después, revelaba que la separación no se trata de "ruptura definitiva", puesto que ambos han mantenido el contacto y no han tomado una última decisión sobre el tema.

"Yo creo que la adversidad les ha unido. Él no es de este mundo y es difícil para una persona que no está habituada a gestionar este ruido, como dice ella. Él se está apoyando en ella, ella le está apoyando a él", añadía. "A mí me encanta Miguel. Yo creo que hacen una parejaza, ella es como más explosiva y él más calmado. Se complementan muy bien", terminaba diciendo Gisela.