Las primeras palabras de Chenoa tras su reciente separación de Miguel Encinas

Fue el periodista Omar Suárez, en el programa 'Fiesta', el encargado de dar la exclusiva Ahora Beatriz Cortázar ha hablado con la cantante

Este sábado, el programa de televisión 'Fiesta', revelaba una de las noticias más sonadas del año. Los tertulianos fueron dando pistas sobre los protagonistas, antes de anunciar la "bomba", y todas indicaban a la nueva presentadora de 'Operación Triunfo'. Omar Suárez, colaborador del espacio, ha anunciado que Chenoa y su marido, Miguel Sánchez Encinas, se habrían separado.

"Hablamos de un matrimonio que ha durado un año y medio, que ahora mismo podría estar roto. El entorno de él me habla de dos razones. Una de ellas, los problemas de convivencia. La otra, la más fuerte, la posibilidad de la existencia de terceras personas", expresaba el colaborador sin revelar más detalles del divorcio.

Ahora, la propia Chenoa ha sido la encargada de confirmarlo, aunque lo ha hecho a través de la periodista Beatriz Cortázar, con quien ha mantenido una conversación vía telefónica: "Es una separación amistosa, en la que nos queremos y nos respetamos", ha asegurado la cantante que ha querido dejar claro que no ha habido infidelidades como se viene hablando: "No hay terceras personas, ni por él ni por ella".

Y ha continuado desvelando: "Estamos hablando de una situación que no vamos a dar por cerrada. Me dice que los dos necesitan tiempo y tranquilidad para saber dónde irán. Yo lo entiendo como que no hay nada cerrado, no veo que esté totalmente cerrado", ha opinado la colaboradora en 'Y ahora Sonsoles'.

Las informaciones sobre su separación han generado una gran ansiedad al doctor, que no es un personaje público y no está acostumbrado a estar en el ojo del huracán: "Hay una situación bastante incómoda porque este ruido mediático le molesta a su marido, quiere que tuviera más tranquilidad, que no se encuentre cámaras cuando va al hospital", ha compartido la periodista.