La expareja de David Nalbandián le denuncia: le habría espiado con una cámara en un conducto de ventilación

El que fuera tenista argentino confesó en un mensaje de audio que escondió una cámara para espiar a Araceli Torrado

David Nalbandián, ex tenista argentino muy conocido en el mundo del deporte, se vuelve a ver salpicado por una polémica que no ha pasado desapercibida en la prensa del país hispanoamericano. La que fuera estrella del tenis ha sido denunciada por su ex pareja, la modelo argentina Araceli Torrado, por haber cometido un supuesto delito de acoso sexual y hostigamiento hacia ella.

La denunciante asegura que David Nalbandián habría escondido en su habitación una cámara en el conductor de ventilación con el objetivo de grabar todo lo que ocurría en la estancia. La demanda, interpuesta a través de su abogadoo, Martín Olari, fue archivada por el Ministerio Público al no haber pruebas suficientes. Sin embargo, en un recurso posterior se adjuntó un mensaje de audio en el que el ex tenista confiesa haber colocado en esa misma zona la cámara en cuestión.

"¿Quieres que sea honesto? Sí, la puse ese día. La pusimos ese día, pero no la pude ver porque no sé qué quilombo había con Internet, así que no se pudo ver absolutamente nada. Que pasó, qué no pasó, no sé nada. Si te acuestas con alguien o no te acuestas con alguien lo puedes hacer ahí y lo puedes hacer a afuera, a cualquier hora, en cualquier día y en cualquier momento. No es por eso", con estas palabras, David Nalbandián habría confesado la colocación de esta cámara y el presunto hostigamiento hacia Araceli Torrado del que se le acusa.

🚨 DAVID NALBANDIAN DENUNCIADO POR ACOSO SEXUAL Y HOSTIGAMENTO

- Así descubrieron la cámara de seguridad instalada en el departamento de su exnovia

- El tenista admitió el hecho en un audio

Según revela con un vídeo Vía Szeta, un medio argentino, el hermano de la víctima fue la persona que abrió el conducto de ventilación y halló el objeto.