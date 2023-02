El pseudónimo con el que el entorno más íntimo de Clara Chía se refiere a Shakira

Clara Chía acaba de pasar por el hospital tras un grave ataque de ansiedad. Su entorno más íntimo se ha cansado de la situación vivida tras la publicación de la canción de Shakira

Clara Chía no debe estar pasando un buen momento en absoluto. La joven tuvo que pasar por el hospital después de sufrir un ataque de ansiedad bastante fuerte por la dura situación que estaría atravesando después del lanzamiento de la canción de Shakira.

Chía, de tan solo 24 años ha sido acusada de no ser buena persona y de ser un "producto barato" al compararlo con un Casio o un Twingo. Algo que tanto su familia como sus amigos estarían empezando a ver con cansancio y se estarían decidiendo a contraatacar de acuerdo con Vanitatis.

"Tanto Clara como su entorno, en el que contamos a su hermana y a sus amigas, se han tomado en broma la canción pero les molestan más las informaciones que en prensa hablan de ella. El acoso de la prensa, no poder moverse con libertad, eso la agobia"

De hecho, para referirse a Shakira, en la familia ya no se la menciona ni por su nombre, sino que se refieren despectivamente a ella como "La ex de Gerard". Aseguran que con esos comentarios quién se retrata es ella ya que no está demostrando "ser una señora".