La emotiva felicitación de María Guardiola a su padre tras ganar la Champions League

La joven le dedicó varias stories de Instagram a su padre El Manchester City se alzó con la victoria con un 1-0 ante el Inter de Milán

El pasado sábado 10 de junio, el Manchester City liderado por Pep Guardiola hizo historia al conseguir su primera Champions League. El técnico español suma así su tercer título europeo y otro triplete en su exitosa trayectoria, recordando sus logros con el FC Barcelona.

En la final disputada en Estambul, el equipo venció al Inter de Milán por 1-0, gracias a un gol del español Rodrigo Hernández. La victoria fue celebrada por los seguidores de Guardiola, y su hija María Guardiola expresó su orgullo en Instagram a través de varias historias.

En una de ellas, María Guardiola compartió un efusivo "sí joder" al finalizar el partido, seguido de un edit que mostraba imágenes de la etapa de su padre tanto en el Barcelona como en Inglaterra, acompañado del mensaje "El más grande".

Pep Guardiola también dejó varias frases para el recuerdo tras el triunfo en la Champions. Dirigiéndose al Real Madrid, afirmó: "Que el Real Madrid no se confíe, estamos a 13 Champions, vamos a por ellos".

Además, destacó el significado especial de ganar con el Barça y la excelente acogida que ha tenido en el Manchester City, expresando: "Ganar con el Barça es especial, pero en el Manchester City me han tratado como un hijo. El trabajo ya está hecho. Hemos ganado todo".

Aunque Guardiola celebra el éxito, no se conforma y sigue motivado para alcanzar más triunfos en el futuro. En sus palabras: "¿Venganza? ¿Qué cambia? ¿Me vuelvo más sabio? ¿Me vuelvo mejor? ¿Qué pasa si Ederson no salva esa pelota? Vuelvo a ser feo. Eso es todo. No se trata de ganar la Liga de Campeones, se trata de estar siempre allí. No queremos ganar la Liga de Campeones y luego desaparecer. Queremos estar allí 7-8 años. Y luego, una vez que la ganes".