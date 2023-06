El 'guiño' de Guardiola al Barça tras la celebración

El Manchester City se ha proclamado campeón de la Champions de forma épica frente al Inter El técnico de Santpedor ha reflexionado sobre la victoria y la gesta del triplete tras el encuentro

El Manchester City es el flamante nuevo campeón de la Champions. Pep Guardiola ha vuelto a hacer historia, por si algunos dudaban, y el conjunto 'cityzen' ha superado con claridad al Inter, sumando un triplete inédito en el club. Es uno de los mejores momentos en su carrera.

Guardiola se ha quitado el peso de 12 años sin levantar una 'Orejona', grabando su nombre para siempre en el recuerdo de todos los aficionados al fútbol. Tras el partido se ha confesado, reflexionando sobre la gesta conseguida. "Creo que estaba escrito en las estrellas y lo hicimos. Era una cuestión de ser pacientes y de tener suerte en esta competición. Es una moneda al aire y lo hicimos", confesó en declaraciones a 'Super Sport Football'.

El 'palo' a la UEFA y a la FIFA

El técnico del Manchester City explicó también que no tiene fuerzas para pensar ahora en la próxima temporada y aprovechó para quejarse por la sobrecarga de partidos. "Ahora muchos de mis jugadores tienen que ir a jugar con sus selecciones. UEFA y FIFA, pensad un poco. ¿Acabaron la Premier League hace dos semanas y ahora tendrán que seguir jugando? Es demasiado", apuntó.

Lo cierto es que después del Mundial, la presión en el calendario ha sido enorme, y pese a la profundidad de plantilla en el equipo hay muchos futbolistas que han acabado destrozados. El propio De Bruyne se ha ido lesionado, y minutos más tarde Stones. "Empezaremos de cero la próxima temporada. Hoy no importa la manera, sólo importaba ganarlo", explicó.

Su recuerdo en el Barça

En declaraciones a 'Movistar', Guardiola ha reflexionado sobre su última Champions y el paso del tiempo en estos 12 años de travesía. "Hace tanto que gané las otras Champions que ya no recuerdo lo que sentía. El Barça era especial para mí y aquí me han tratado como un hijo", dijo. En 2011 levantó su segunda 'Orejona' en Can Barça.

Para dejarlo todo en alto, Guardiola se atrevió a bromear con la posibilidad de alcanzar al Real Madrid en el palmarés de Champions, ahora que tienen la primera. "Que el Madrid no se confíe que vamos a por ellos", dijo entre risas el técnico.