Así hemos vivido en directo el segundo día del juicio a Dani Alves

El último WhatsApp que Joana recibió del brasileño fue a las 23 horas

Joana Sanz ha declarado que la noche de los hechos, Alves no le dijo nada y que el último WhatsApp fue sobre las once de la noche: "En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo".

La mujer del acusado ha desmentido que se enfadó con él aquella noche porque le preguntó si podía salir con él y le dijo que era una noche de chicos.