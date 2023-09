El padre de Piqué responde a Shakira tras los ataques de su última canción

El exsuegro de la cantante ha reaccionado después del lanzamiento de 'El jefe' En la canción Shakira decía “no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”

Una vez más Shakira ha vuelto a la carga contra Piqué y su entorno familiar más cercano, pero esta vez ha sido su exsuegro el que se ha llevado el mensaje. El pasado miércoles día 20 la artista colombiana lanzó su nuevo tema 'El Jefe', una canción que parecía ser una reivindicación social pero que también escondía un ataque contra Joan Piqué.

Una de las frases de la canción que ya ha acumula millones de visualizaciones decía: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, una frase que también ha llegado hasta los oídos del destinatario, quien ya ha reaccionado al nuevo y enésimo ataque de la cantante.

Según el podcast Mamarazzis, de Laura Fa y Lorena Vázquez, el padre de Piqué ha respondido a su exnuera y se ha puesto un fragmento de este tema en su estado de WhatsApp, visible para todos sus contactos: 'Bailando con lobas' así reza el estado de Joan con una fotografía de la película.

Pero Montserrat Bernabeu también se ha sumado a la respuesta y dio me gusta a una publicación de 'El Jefe' como protagonista. Por el momento, Piqué, el detonante de este hate, no se ha pronunciado al respecto, aunque no se descarta que sorprenda a sus seguidores con una respuesta marca de la casa,