El dardo del Gran Wyoming contra Ana Rosa Quintana que no le gustará

Ana Rosa Quintana es noticia por sus constantes ataques a Pedro Sánchez En el programa de El intermedio, el cómico no ha dudado en meter leña a la periodista

A todos nos sorprendió que Pedro Sánchez convocase elecciones generales anticipadas para el próximo 23 de junio. También a los presentadores de televisión, quienes tendrán que cambiar en muchos casos sus vacaciones para cubrir uno de los eventos más importantes del año. El Gran Wyoming también se ha pronunciado en El Intermedio, pero lo ha hecho con dardo incluido a Ana Rosa Quintana.

Cristina Gallego, una de las colaboradoras del formato de La Sexta, ha interrumpido gritando: "Ganas, tu ganas", el lema político que utilizó Isabel Díaz Ayuso en su campaña para las elecciones autonómicas y municipales.

Wyoming, con su habitual sentido del humor, espetó: "¡Ah, una aparición, vade retro Satanás!", pero Gallego no cerraba la boca: "Calla, perroflauta (…). Me cargué al coletas y me voy a cargar a Pedro Sánchez. Y no solo eso. A partir de hoy, este programa lo presentamos mi maceta y yo".

En este preciso momento, llegó el dardo envenenado de Wyoming hacia Ana Rosa Quintana, y seguro a que esta no le gusta demasiado: "La verdad es que es mejor que me sustituya una maceta que Ana Rosa Quintana".

Cristina seguía bromeando haciendo de Ayuso, sacando una sonrisa a los espectadores desde casa: "Calla y fuera de mi mesa, venga, fuera, fuera, fuera. Tú también, catalana [a Sandra Sabatés]. Vete con Ada Colau a llorar y a tocar los bongos a una casa de okupas".