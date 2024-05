La dura opinión de Alfonso Arús sobre la suite de hotel de Taylor Swift

La llegada de Taylor Swift a España ha causado un auténtico revuelo mediático. La cantante estadounidense regresa a nuestro país tras más de una década con su esperada gira The Eras Tour, y esta noche y mañana actuará frente a más de 130,000 personas en el Santiago Bernabéu.

El impacto de su presencia en Madrid ha sido objeto de análisis en diversos programas de televisión, destacando cómo miles de personas se han desplazado a la capital para vivir el ambiente musical, llenando prácticamente todos los hoteles de la zona del concierto.

El fenómeno Swift es inigualable. La intérprete de éxitos como "Cruel Summer," "Bad Blood," y "Look What You Made Me Do" moviliza a millones de fans alrededor del mundo. Ayer mismo, cientos de seguidores corrían para comprar su merchandising en Madrid, y las redes sociales están llenas de su contenido, evidenciando que Taylor Swift es la número uno del momento. Esta pasión desbordante no ha pasado desapercibida para el programa Aruser@s, que ha seguido de cerca cada movimiento de la artista en la ciudad.

En cuanto a la estancia de la estrella, el magacín de La Sexta informó que Taylor Swift se hospeda en el lujoso Hotel Villamagna de Madrid, cercano al estadio. La suite en la que se aloja tiene un costo de alrededor de 25,000 euros por noche y cuenta con impresionantes 410 metros cuadrados, incluyendo una terraza de 150 metros cuadrados. Para asegurar su privacidad, el hotel ha tapado todas las ventanas, una medida extrema pero necesaria.

El presentador bromeó sobre la lujos habitación señalando lo siguiente; ''El 99% de los hoteles del mundo da igual lo que te gastes en la suite porque al final acabas bajando en el mismo ascensor que va parando en todas las plantas y acabas coincidiendo con un señor que va con unas chancletas, unas bermudas y otro que lleva el albornoz del hotel que no sabes si va al desayuno o al spa''.