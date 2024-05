¿Por qué llora Badosa?

Paula Badosa afronta Roland Garros como una prueba más en su recuperación. La tenista catalana quiere superar sus lesiones y volver a estar entre las mejores y eso es algo que está consiguiendo con esfuerzo y paciencia. Torneo a torneo.

Los primeros brotes verdes se han podido ver en esta gira de tierra batida, especialmente en Roma, y en el Grand Slam parisino, Badosa busca seguir progresando. No será fácil, algo que quedó claro en su debut ante la británica Katie Boultier a la que acabó por remontar con trabajo, sudor e incluso lágrimas. Y es que la española nacida en Manhattan vivió durante el encuentro una auténtica montaña rusa de emociones que afloraron en varios momentos del encuentro. Lágrimas de desconsuelo, pero también de alegría.

Las primeras llegaron en uno de los momentos críticos del encuentro, cuando pasó del 4-2 al 4-6 cometiendo una larga serie de errores. Los ojos de Badosa se nublaron entonces, buscando apoyo en su palco. Lo encontró para dar la vuelta al partido y conseguir el pase a la siguiente ronda. Pasaba la una de la madrugada de una intensa jornada interrumpida en varias ocasiones por la lluvia. Volvió la emoción a los ojos de la catalana, esta vez de alivio e incluso de satisfacción, por haber superado el primer bache.

Gestión de las emociones

"Por momentos estaba jugando contra mi. Me ha costado controlar las emociones. Estos días he tenido que gestionar muchas emociones, dentro y fuera de la pista, que no son fáciles y hoy me han salido un poco más. Estaba teniendo pensamientos muy negativos y creo que he sabido sobreponerme, creo que estoy más orgullosa de eso que del tenis que he hecho", señaló Badosa tras el encuentro.

La española se refirió a todos los problemas físicos que ha superado y dijo que en el pasado torneo de Roma volvió a sufrir dolores en la espalda y eso le generó "dudas e incertidumbre" sobre si puede continuar en el futuro. "Después de Roma volví a sentir dolor en la espalda. Tuve que volver a España a infiltrarme. Mucha incertidumbre de cómo voy a seguir así, de cómo seguir mi carrera cuando el efecto de estas inyecciones no siempre va a ser el mismo", explicó.